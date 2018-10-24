Полиция призвала николавцев не распространять обвинения в адрес мужчин, похожих на фоторобот насильника 12-летней девочки, а сообщать сразу им

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В полиции призвали николаевцев не распространять обвинительную информацию в отношении мужчин, похожих на фоторобот разыскиваемого за изнасилование 12-летней девочки парня.

Обращение опубликовал отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку прямо в кабине лифта. Позднее жительница Николаева узнала в разыскиваемом за изнасилование девочки мужчину, который ранее приставал к её сыну.

По их словам, сейчас полицейские Николаева принимают все необходимые меры для раскрытия преступления, а над установлением и задержанием злоумышленника круглосуточно работают лучшие оперативники всех районов города и Управления уголовного розыска.

«Полиция благодарна бдительным и неравнодушным гражданам, которые пытаются помочь правоохранителям разыскать преступника и проверяет каждое сообщение. Однако призываем оказывать полезную для следствия информацию исключительно в частном порядке, чтобы через ложные обвинения не спровоцировать относительно невиновного лица всплеск информационного гнева и клеветы», - говорится в сообщении.

Николаевцам предлагают сообщить о подозрительных на их взгляд лицах такими способами:

- позвонив на спецлинию 102, в дежурные части территориальных отделов и отделений полиции (контакты смотреть на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в разделе КОНТАКТЫ https: //mk.npu .gov.ua / konataktu.html),

- отправив информацию в личные сообщения страницы Полиция Николаевской области в facebook, на электронный адрес отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области czg@mk.npu.gov.ua,

- в дежурную часть ГУНП в Николаевской БЛАСТ gupolice@mk.npu.gov.ua.

Стоит отметить, что в последние дни в соцсетях и группах в мессенджерах стали распространять фотографии похожих на фоторобот разыскиваемого молодых людей с обвинительными надписями. Николаевцы активно делают репосты неподтвержденной информации, подвергая репутацию и, возможно, здоровье, этих людей риску. Один из них теперь ищет человека, который выставил его фотографии, подписав обвинительный текст. 

Людмила Жерновская

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русскийобщество