Полиция призвала николавцев не распространять обвинения в адрес мужчин, похожих на фоторобот насильника 12-летней девочки, а сообщать сразу им

В полиции призвали николаевцев не распространять обвинительную информацию в отношении мужчин, похожих на фоторобот разыскиваемого за изнасилование 12-летней девочки парня.

Обращение опубликовал отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку прямо в кабине лифта. Позднее жительница Николаева узнала в разыскиваемом за изнасилование девочки мужчину, который ранее приставал к её сыну.

По их словам, сейчас полицейские Николаева принимают все необходимые меры для раскрытия преступления, а над установлением и задержанием злоумышленника круглосуточно работают лучшие оперативники всех районов города и Управления уголовного розыска.

«Полиция благодарна бдительным и неравнодушным гражданам, которые пытаются помочь правоохранителям разыскать преступника и проверяет каждое сообщение. Однако призываем оказывать полезную для следствия информацию исключительно в частном порядке, чтобы через ложные обвинения не спровоцировать относительно невиновного лица всплеск информационного гнева и клеветы», - говорится в сообщении.

Николаевцам предлагают сообщить о подозрительных на их взгляд лицах такими способами:

- позвонив на спецлинию 102, в дежурные части территориальных отделов и отделений полиции (контакты смотреть на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в разделе КОНТАКТЫ https: //mk.npu .gov.ua / konataktu.html), - отправив информацию в личные сообщения страницы Полиция Николаевской области в facebook, на электронный адрес отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области czg@mk.npu.gov.ua, - в дежурную часть ГУНП в Николаевской БЛАСТ gupolice@mk.npu.gov.ua.

Стоит отметить, что в последние дни в соцсетях и группах в мессенджерах стали распространять фотографии похожих на фоторобот разыскиваемого молодых людей с обвинительными надписями. Николаевцы активно делают репосты неподтвержденной информации, подвергая репутацию и, возможно, здоровье, этих людей риску. Один из них теперь ищет человека, который выставил его фотографии, подписав обвинительный текст.