Президент подписал указ «О праздновании в 2018 году Дня Достоинства и Свободы»

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О праздновании в 2018 году Дня Достоинства и Свободы».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников оранжевой революции и Революции Достоинства.

Актом поручено Кабинету Министров Украины образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

Отдельно определены задачи Правительства принять вместе с Киевской городской государственной администрацией безотлагательные меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.