В Киеве восстановили огромный мурал, который ранее испортили при утеплении квартиры

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В Киеве восстановили 45-метровый мурал на улице Булаховского, который изображает стрижа.

Об этом сообщает «Новое время».

17 июля куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил на своей странице в Facebook, что в Святошинском районе Киева жильцы 16-этажного дома испортили мурал, прикрепив поверх рисунка утеплитель.

Мурал с изображением стрижа был нарисован в 2015 году в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv. На его создание у художника Алекса Максиова.

Журналистка «Нового времени» Светлана Угнива на своей странице в Facebook написала, что мурал восстановили:

«Как-то летом эту птичку утеплением немного попортили, так вот – теперь все перья на месте».

Напомним, что в Харькове обыватели закрасили граффити известного художника, в ответ им написали слово из трех букв.

Вадим Богданов

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русскийобщество