«Это мои предварительные расчеты», - глава Минсоцполитики заявил, что отопление подорожают на 16%

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду на 16% после вступления в силу решения Кабинета министров о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

- Учитывая, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду составляют тарифы на газ, по моим предварительным расчетам это должно составить 16%, - сказал он.

При этом министр отметил, что это его личные расчеты, а также указал на то, что не он устанавливает тарифы.

Напомним, ранее Кабмин повысил цену на газ для украинцев с ноября на 23,5%.

Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет.