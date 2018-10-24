На Одесчине мать закрыла двоих больных бронхитом детей в доме и ушла пить

В городе Подольск Одесской области женщина закрыла двоих больных детей в доме и ушла выпивать.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Несколько дней назад, в Подольске врачи пришедшие осмотреть 9-месячного ребёнка, обнаружили что девочка вместе со своим 9-летним братом заперты в доме, а дверь снаружи закрыта на навесной замок.

Забравшись в дом через окно, медики осмотрели детей и выяснили, что у обоих острый бронхит, а младшая Вероника измучена голодом. Детей решили срочно госпитализировать. Прибывшие соцработники и полицейские помошли им выбраться через окно.

- Пришлось через окно доставать, потому что дети были закрыты снаружи. Мальчик сообщил нам, что в отсутствии матери он сам приготовил гречневую кашу и пытался покормить ребенка, потому что младшая сестричка плакала, так как хотела кушать. Когда уже уезжали, женщина пришла со своей матерью, с бабушкой детей. Они обе находилась в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала инспектор полиции ювенальной превенции в Подольске Елена Колесник.

Сейчас дети до сих пор находятся в больнице, но уже идут на поправку. Вероника понемногу набирает вес.

- Дети к нам поступили в средней степени тяжести. У обоих острие респираторные заболевание дыхательных путей. Когда осмотрели младшую девочку заметили что она существенно не добирает в весе. В своем возрасте она должна весить 9 килограммов, а она весит всего 6. Оказалось ее кормили лишь коровьим молоком и манкой. Сейчас мы ее откармливаем, она понемногу набирает вес. Состояние обоих детей улучшилось, - рассказал главврач Подольской райбольницы Сергей Вовк.

Выяснилось, что семья Самотеевых уже долгое время стоит на учете у социальных служб. Только за последний год мать детей четыре раза привлекали за невыполнение родительских обязанностей по уходу за детьми.

- Эта семья стоит у нас на учете, поэтому мы часто их проведываем. Маму уже несколько раз обвиняли в невыполнении родительских обязательств. Когда мать детей не пьет в доме чисто, а дети накормленные. А когда она уходит в запой, то конечно за детьми никто не смотрит, - говорит директор департамента по делам детей семьи и молодежи Подольского райсовета Ирина Бочарова.

В свою очередь сама мать Татьяна Самотеева говорит, что вышла из дома всего на полчаса в магазин за продуктами. А детей заперла, чтобы старший присматривал за младшей сестрой.

- Я вышла всего на минут 40. Пошла в магазин за продуктами. Когда вернулась детей уже увозили. Сказали чтобы я приехала за ними в больницу. Я закрыла дверь, чтобы Коля не убежал, потому что Вероника маленькая, за ней нужно смотреть, - рассказала Татьяна Самотеева.

Отмечается, что социальные службы поставили матери условие - либо она проходит курс лечения от алкоголизма, либо детей заберут в интернат.

Напомним, что ранее в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома на девять дней, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии.