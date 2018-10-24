На Николаевщине будут судить наркодилера, который продавал коноплю в пакетах с надписями «Хорошая» и «Супер»

В Николаевской области отдали под суд жителя села Висунск Березнеговатского района, который хранил каннабис с целью сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ходе проведения обысков в доме злоумышленника обнаружили и изъяли около 4,5 килограммов каннабиса. Часть наркотиков была расфасована для продажи в 20 полимерных пакетов и подписана как «Хорошая» и «Супер». От продажи каннабиса он планировал получить более 150 тысяч гривен.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Николаевщине уголовник получил четыре года тюрьмы за то, что вырастил 16 кустов конопли.