МИД Украины еженедельно подвергается кибератакам, – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что МИД еженедельно подвергается минимум одной кибератаке.

Об это он сказал, выступая на Варшавском форуме по безопасности, передает «Интерфакс-Украина».

«Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю», - сказал Климкин.

По словам министра, такая угроза не является исключительно украинской, а требует серьезного отношения и готовности во всех государствах Европы.

Он также выразил убеждение, что в вопросе защиты критической инфраструктуры требует от профильных структур и ведомств как Украины, так и остальных государств Европы, постоянной готовности к противодействию кибератакам.

«Представьте, что будет если за пять дней до выборов в городе пропадёт свет. Это большая проблема», - привел пример Климкин.

Напомним, что ранее МИД Великобритании официально обвинил российские власти в направленной против Украины массированной кибератаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне 2017 года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Позже в Госдепе заявили, что Россия использует Украину как лабораторию для кибератак.