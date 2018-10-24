В Николаеве спасатели провели масштабные учения на случай пожара на базе хранения горючего

В Николаеве 24 октября спасатели провели учения на территории компании «Ойл трансшипмент» на улице Космонавтов. Они отработали действия в случае пожара на объекте, где находится 32 резервуара с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По тактическому замыслу, в результате нарушения при ремонтных работах произошел взрыв в резервуаре с бензином. Площадь условного пожара составила 283 кв.м, два сотрудника, по сценарию учений, получили травмы. Существовала угроза распространения огня на соседний резервуар.

«В ходе учений практически отработали действия администрации и пожарной команды предприятия. Осуществили оповещение экстренных служб, эвакуацию персонала, запустили систему оповещения и пожаротушения, провели обесточивание резервуарного парка. Пожарные прибыли на место по повышенному номеру вызова и приняли меры, направленные на спасение людей из опасной зоны. Созданы три оперативных участка: охлаждение горящего резервуара, защита соседних резервуаров, проведение пенной атаки. Для координации принимаемых решений на месте организована работа штаба на пожаре», - сообщили в управлении.

Всего от службы спасения в учениях приняли участие 60 человек личного состава, привлекли 15 единиц техники.

Напомним, что ранее спасатели провели учения в николаевском русдраме.