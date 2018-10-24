«Пилотная услуга»: В Ингульском районе Николаева можно получить законный аналог «справки о составе семьи»

В Николаеве департамент по предоставлению административных услуг запустил пилотную услугу выдачи информации о проживающих по адресу для жителей Ингульского района.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил начальник департамента Дмитрий Лазарев.

Речь идет о выдаче информации, которая ранее называлась «справке о составе семьи».

«Имею честь сообщить что в ответ на многочисленные обращения граждан и в связи с окончанием сложного процесса передачи картотеки регистрации места проживания жителей Ингульского района города Николаева, с сегодняшнего дня в здании администрации начат пилотный проект по выдаче информации о проживающих по адресу (в прошлом «о составе семьи») непосредственно в день обращения!» - отметил Лазарев.

Также он добавил, что главными преимуществами нового сервиса является: отсутствие необходимости ожидания; отсутствие необходимости обращаться в ЖЭКи по карточкам; одновременное формирование электронного реестра путем обращения граждан (это позволит со временем получать эту информацию Online); данная услуга, по инициативе департамента, является абсолютно бесплатной.

В частности, в комментариях под своей публикацией Лазарев напомнил, что справки формы номер 3 не существует.

«Мы разработали законный аналог. Граждане не должны страдать из-за устаревших подзаконных нормативов!» - ответил он одному из горожан.

Стоит отметить, что ранее данные справки выдавались ЖЭКами, которые с недавнего времени ликвидированы и должны передать администрациям районов города Николаева картотеки регистрации мест проживания горожан.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцам придется идти за справкой о составе семьи в Центр админуслуг, но там пока нет точного демографического реестра. Отметим, что многое время справка по форме 3 (о составе семьи), многое время является вне закона.