«Залог безопасности граждан», - в Николаеве провели освещение в сквере Чернобыльцев

В Николаеве провели освещение в сквере Чернобыльцев (сквер «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС») на проспекте Мира.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По словам Савченко, на его горячую линию поступило множество просьб от жителей Николаевщины обратить внимание на недостаточное освещение на улицах. В одном из случаев жительница ЮТЗ попросила обеспечить качественное освещение сквера Чернобыльцев. Особенно женщина подчеркнула необходимость установки фонарей у детской площадки, которая была совсем не освещена.

«Учитывая, что это ответственность городских властей, обращение мы передали по назначению. Благодарен Александру Сенкевичу и его команде за оперативную реакцию. Ехал вчера мимо этого сквера. Остановился. Территория освещена, в сквере на вечерних прогулках родители с детишками. Хорошо освещенные улицы – залог безопасности граждан. Это пример для всех служащих, как нужно работать с обращениями и реагировать на просьбы-предложения людей», - сообщил Савченко.

На этот год на установку внешнего освещения в населенных пунктах Николаевской области предусмотрено 47,5 миллионов гривен, в том числе за счет государственного бюджета – 5,6 миллиона гривен. На сегодня, с начала года в городах и селах уже выполнены реконструкция и капитальный ремонт 120 км сетей наружного освещения и установлены 3285 светоточек в 39 населенных пунктах Николаевщины.