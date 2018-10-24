В Николаеве 4 ноября из-за полумарафона на полдня прекратят движение транспорта по проспекту Центральному

В Николаеве по проспекту Центральному в воскресенье, 4 ноября на пол дня прекратят движение транспорта, в связи с проведением Международного бегового мероприятия.

Об этом управление транспорта Николаевского горсовета сообщает на своей странице в Facebook.

Так, движение городских автобусных маршрутов общего пользования по проспекту Центральному от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского с 10:00 до 15:00 будет переправлено на смежные улицы.

На это же время по проспекту Центральному будет прекращено и движение городского электрического транспорта.

Измененный маршрут троллейбусов №2,5,9

Напомним, что ранее 29 сентября с 09:30 до 12:00 ограничивали движение транспортных средств по улице Адмиральской, 31/1 до перекрестка с улицы Инженерной, вокруг Манганариевского сквера до улицы Адмиральской, 27.