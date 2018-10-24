Завтра в Николаеве на время перекроют часть проспекта Героев Украины и улицы Адмиральской

В Николаеве 25 октября будет ограничено движение транспорта в центральной части города.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

С 10:00 до 13:00 улица Адмиральская, на отрезке от Лягина до Шнеерсона, станет пешеходной. Кроме того, будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Героев Украины, от дома №9Д (остановка НУК им. Адмирала Макарова – ПН) до улицы Пушкинской.

Такие ограничения связаны с памятным шествием, которое 25 октября в Николаеве проведут военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты.