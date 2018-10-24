Большинство украинцев считают коррупцию главной проблемой страны, на втором месте – война

Большинство украинцев считают, что развиваться Украина больше всего мешает коррупция.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

По мнению украинцев, самой большой проблемой, мешающей развитию нашей страны, является коррупция - это отметили 79% населения. Война на Донбассе собрала меньше голосов (55%).

Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%).

Опрос проведен 16-28 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что более трети молодежи Украины назвали самыми большими страхами коррупцию и войну на Донбассе.