Платить с удовольствием или как настроиться на позитивную волну

Когда оплачиваю коммунальные услуги, с души как будто камень сваливается. Вроде бы и с деньгами рассталась, но настроение улучшилось, потому как понимаю, что в моем доме будет светло и тепло. Не люблю накапливать долги, да и вам не советую. Многие сейчас скажут о том, что их зарплаты не позволяют платить вовремя. В таком случае, кто мешает Вам оформить субсидию или начать зарабатывать больше?

Моя мама пенсионерка, но никогда не жалуется на судьбу. Государство предоставило такую возможность, как оформление субсидии, почему бы не воспользоваться этой льготой малоимущим слоям населения? А разговоры о том, что, дескать, при продаже квартиры, у вас начнут высчитывать разницу, совершенно никакими юридическими документами не подкреплены. Подобные слухи распространяют те, кому лень оторвать себя от дивана и просто поинтересоваться в компетентных органах какие документы надо предоставить, чтобы получить льготы на оплату. Проще ж не платить и орать на каждом углу, что власть гнилая. Или чего еще лучше, так это начать перекрывать дороги таким же согражданам. Прекрасная картинка для фэйк-ньюсов.

Недавно посмотрела ролик одного психолога, в котором он утверждает, что за все в жизни нужно платить с удовольствием: за свет, воду, газ, вывоз мусора в том числе. Смотрите, что получается: я иду и плачу за все с позитивными мыслями, представляя светлый уютный дом. А если не заплачу я за тот же свет, значит, я и моя семья будет сидеть в темноте. Неприятная картинка, не правда ли? И так со всем. Но надо понимать еще и то, что цены за эти услуги, как и за все остальное, никогда не опустятся ниже. Не верьте политикам, убеждающим вас в обратном. Потому что существуют принципы экономики. Политики в свою очередь, пытаясь сыграть на чувствах бедных людей, обещают колбасу по три, газ по пять, доллар по восемь и светлое будущее навсегда. Вы же понимаете, что вами манипулируют, но так хочется поверить в сказочку, правда? Спешу вас разочаровать, дорогие бедные сограждане: не будет так, как уверяют нас «популярные политические» личности с экрана. За руль управления государством встанут иные, и я уверена, вы также будете недовольны их руководством, а вам снова придется довольствоваться малым. Не жили богато, нечего и начинать. Бедным остается только жаловаться на богатых, богатые в свою очередь продолжат или «начнут воровать» наши с вами ресурсы (по мнению большинства обиженных украинских граждан). А такие ли уж они наши? Вы, что ли, газ добыли? Да вы даже за него заплатить не хотите. Ключевое слово «не хотите». Статистика показывает, что основными неплательщиками выступают как раз те, у кого деньги есть, но они лишь прикидываются сирыми и убогими, проматывая деньги в дорогих ресторанах. Мой хороший друг живет в очень престижном районе и как-то раз в беседе мы подняли тему оплаты за комфорт. Говорю ему: «Красиво у вас. Наверное, люди за услуги платят с удовольствием?» - «Да, счаЗЗЗ. Приходится выбивать чуть ли не силой» - был ответ друга. А красиво в том районе лишь потому, что друг – председатель их домового сообщества и он хорошо исполняет свою работу на общественных началах, вовремя взымая плату в первую очередь с нерадивых жителей. К сожалению, в психологии даже богатого человека не всплывет мысль о том, что вначале нужно платить за комфорт, а потом уже за излишества.

Обратила внимание еще на одну интересную деталь: чем ниже человек по уровню оплаты и жизни, тем навороченнее у него гаджет. Нет, я понимаю, если он этим устройством зарабатывает себе на жизнь, но, дорогие друзья, они этими гаджетами просто хвастаются перед своими собратьями. А вот, по-настоящему богатый человек даже не обратит внимания на такую деталь: им телефон нужен для связи, а не для игры на публику.

Новостьдня: Група НАК “Нафтогаз України” планує відрахувати до бюджету у 2019 році близько 130 млрд грн.

Про це сказав сьогодні на брифінгу комерційний директор НАК Юрій Вітренко, передає УНН.

Загальна сума запланованих надходжень становить майже 130 млрд грн. І без вирішення проблемних платежів з боку облгаззбутів, з боку теплокомуненерго постає питання ризиків щодо несплати цих сум і надходження відповідно до держбюджету, – сказав він.

Крім того, за словами Вітренка, група НАК планує спрямувати на видобуток власного газу 34,5 млрд грн інвестицій, а на газотранспортну систему – на рівні 7,3 млрд грн.

Прекрасная новость, не правда ли? Нафтогаз зарабатывает, но он же и платит в бюджет. А без ваших оплат за уже израсходованный газ, он вряд ли сможет рассчитаться с бюджетом полностью. Я сейчас не говорю о размерах заработных плат руководителей крупных компаний. Это тема отдельной статьи. Речь о том, чтобы платить вовремя и получать качественную услугу. Только тогда Вы имеете полное право требовать от поставщика услуг действительно качественного ее исполнения. Думаю, пришло время менять рабскую психологию потребления на новую, хозяйственную. Все зависит от Вашего желания. Есть еще один способ – экономить, не позволяя себе излишеств. Третий вариант получается?

Поднимут стоимость газа на 23%? Давайте поговорим на эту тему отдельно. И мой вам совет, когда кто-то начнет вас пугать голодными зимами и холодными батареями, сразу берите в руки калькулятор, записывайте показания Ваших счетчиков, ищите адекватную информацию в открытых источниках и обращайтесь к специалистам своего дела, которые смогут доходчиво объяснить расходы и доходы любого тепло-газо-водо-генерирующего предприятия. Учитесь мыслить, понимать и считать, в конце концов.

У страха глаза велики, а у страха в преддверии выборов они становятся еще больше. Не позволяйте страху овладеть Вами: всю интересующую Вас информацию подвергайте тщательному анализу, задавая вопрос – что будет, если?