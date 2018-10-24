Злоумышленник/2. Если души у них варварские...

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Заметка на полях Блоггерство - современный феномен гражданской, активной журналистики. Главное свойство блоггерства - это опорная точка в нем личности с гражданским сознанием, независимым мышлением и позитивной суммой знаний о гражданском обществе.

Заметка на полях: Блоггерство - современный феномен гражданской, активной журналистики. Главное свойство блоггерства - это опорная точка в нем личности с гражданским сознанием, независимым мышлением и позитивной суммой знаний о гражданском обществе. 

 

Зачастую интернет-мыслителей, сиречь блогеров, упрекают, и справедливо, в том, что начиная расследование, они бросают его на полпути. Однако имеются в наличии примеры, когда  интернет-расследователь не сидит сложа руки, а идет по следу горячих событий, и ведь доходит  да цели.

Вернемся к местным проблемам. Малый варваровский мост лишился перил, и является крайне опасным для пешеходов.  Неизвестные безжалостно   уничтожают реконструированный сквер Солдата в микрорайона Варваровка, о чем и говорилось в предыдущей публикации.

Тем временем, николаевцы возмущены разорением мостов и парковой зоны. Каждый раз, проходя мимо растерзанных скамеек, они убеждаются, что порядка нет как нет, о чем люди разгневано говорят или обречено молчат.

Тем временем, в борьбе против варваров Варваровки дело продвигается.

Во-первых, в Центральном отделе полиции Николаева, приняли  «Повідомлення про криминальне правопорушення» и внесли его в ЕРДР. Начато уголовное следствие.

Назначенный по делу следователь Владимир Дашковский общался с блогером охотно. Появилась надежда на сотрудничество.  Сбор доказательств  следователь поручил  участковым. К большому огорчению в этом месте ниточка пока обрывается. Найти участковых не представляется возможным. Такое впечатление, что они сказочные персонажи, вроде Водяного, Колобка или деда Мороза.  

Во-вторых, состоялся телефонный разговор с избранником  от Варваровки Александром Викторовичем Бернацким.  Депутат пообещал восстановить парковые лавки. Также, он направил свой запрос в Департамент ЖКХ с требованием восстановить перила малого варваровского моста.

Судя по  голосу, Александр Викторович был очень расстроен варварским обращением некоторых жителей областного центра с недешевой  городской собственностью.  

Очень многие задаются простым вопросом: как выставить заслон  злоумышленникам  и городским варварам?  Восстановить за счет городского бюджета  украденное, испорченное  имущество можно, но при всем том денег не напасешься. Сердито вспоминают жигловское: вор должен сидеть в тюрьме! Требование справедливое.

Продолжение следует...

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Елена Кабашная

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