Злоумышленник/2. Если души у них варварские...

Заметка на полях: Блоггерство - современный феномен гражданской, активной журналистики. Главное свойство блоггерства - это опорная точка в нем личности с гражданским сознанием, независимым мышлением и позитивной суммой знаний о гражданском обществе.

Зачастую интернет-мыслителей, сиречь блогеров, упрекают, и справедливо, в том, что начиная расследование, они бросают его на полпути. Однако имеются в наличии примеры, когда интернет-расследователь не сидит сложа руки, а идет по следу горячих событий, и ведь доходит да цели.

Вернемся к местным проблемам. Малый варваровский мост лишился перил, и является крайне опасным для пешеходов. Неизвестные безжалостно уничтожают реконструированный сквер Солдата в микрорайона Варваровка, о чем и говорилось в предыдущей публикации.

Тем временем, николаевцы возмущены разорением мостов и парковой зоны. Каждый раз, проходя мимо растерзанных скамеек, они убеждаются, что порядка нет как нет, о чем люди разгневано говорят или обречено молчат.

Тем временем, в борьбе против варваров Варваровки дело продвигается.

Во-первых, в Центральном отделе полиции Николаева, приняли «Повідомлення про криминальне правопорушення» и внесли его в ЕРДР. Начато уголовное следствие.

Назначенный по делу следователь Владимир Дашковский общался с блогером охотно. Появилась надежда на сотрудничество. Сбор доказательств следователь поручил участковым. К большому огорчению в этом месте ниточка пока обрывается. Найти участковых не представляется возможным. Такое впечатление, что они сказочные персонажи, вроде Водяного, Колобка или деда Мороза.

Во-вторых, состоялся телефонный разговор с избранником от Варваровки Александром Викторовичем Бернацким. Депутат пообещал восстановить парковые лавки. Также, он направил свой запрос в Департамент ЖКХ с требованием восстановить перила малого варваровского моста.

Судя по голосу, Александр Викторович был очень расстроен варварским обращением некоторых жителей областного центра с недешевой городской собственностью.

Очень многие задаются простым вопросом: как выставить заслон злоумышленникам и городским варварам? Восстановить за счет городского бюджета украденное, испорченное имущество можно, но при всем том денег не напасешься. Сердито вспоминают жигловское: вор должен сидеть в тюрьме! Требование справедливое.

Продолжение следует...

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