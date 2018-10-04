200 миллионов гривен газовой аферы — какой урок пора извлечь Николаеву

Вчера вечером сразу несколько жителей Николаева обратились ко мне с тревожным сообщением. Как оказалось, несколько телеканалов в своих выпусках новостей сообщили об интересной афере, которую проделывают газовые компании с населением. Цена вопроса, по информации журналистов, — 200 миллионов гривен.

Выяснилось, что жители киевских многоэтажек, которые уже давно отказались от централизованной подачи горячей воды и установили в своих квартирах бойлеры, получили платежки, где «газовщики» требуют от них заплатить значительно бОльшую сумму за газ, якобы из-за подогрева воды на газовых плитах.

Подчеркну: требуют заплатить внушительную сумму за услугу, которую они не получали.

Парадоксально, но газовая компания руководствуется нормой закона! Оказывается, в нашей стране действует Постановление Кабинета министров, которое утверждает примерно следующее: если жители не получают горячую воду из крана, они подогревают ее на газовой плите! А потому, по логике чиновников, цена на газ для таких людей должна быть значительно выше!

Но позже выяснились еще более интересные детали. Ровно такая же ситуация может возникнуть в Николаеве, поскольку вышеупомянутое Постановление Кабмина регулирует цены на газ для населения всей страны, в случае отсутствия у них индивидуальных счетчиков! Проще говоря, если в вашей квартире нет индивидуального газового счетчика, уже в скором времени вы, вполне возможно, будете вынуждены существенно переплачивать за «коммуналку»! При всей циничности сегодняшних цен на газ, еще и за несуществующую услугу! Ведь не секрет, что николаевцы уже десятки лет живут без централизованной подачи горячей воды.

Журналисты обратились к органам власти, чтобы они объяснили казус. Те, в свою очередь, попросту развели руками и предложили несогласным устанавливать индивидуальные счетчики за деньги из своего кармана.

Вот какая ситуация. У вас дома бойлер? Газовщиков это не интересует! Если в вашей квартире нет индивидуального газового счетчика — ничто не мешает им приписать простым николаевцам тысячи (а то и десятки тысяч) гривен долга! Единственный вариант обезопасить себя и свою семью — установить персональный счетчик в квартиру. В противном случае, вам вполне могут «доначислить» пару-тройку тысяч гривен к ежемесячной оплате.

Не так давно, в Верховной Раде мы с коллегами добились принятия закона, который обязывает газовых монополистов за свой счет устанавливать индивидуальные газовые счетчики. Но, к сожалению, «газовщики» будут заниматься этим до 2021 года. Ранее, я добился выделения 11,6 миллионов гривен из бюджета на установку индивидуальных счетчиков в квартирах николаевцев. Использовать успели только часть средств, 9,9 миллионов гривен сейчас попросту не используется. Это позволило бы уже сейчас начать существенно экономить на «коммуналке» тысячам николаевцев! Но вопрос намеренно блокируется руководством «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете вместе с лояльными им депутатами.

В результате, тысячи николаевских семей уже в этом месяце получат платежки, где:

а) из-за несовершенства подомовых счетчиков, будут вынуждены платить значительно больше, чем они потребили на самом деле;

б) «НиколаевГаз», пользуясь лазейкой в законодательстве, может потребовать у николаевцев десятки тысяч гривен за несуществующую услугу.

В очередной раз я обращаюсь к мэру Николаева и депутатам городского совета с требованием в кратчайшие сроки вынести на сессию вопрос об установке в многоквартирных домах Николаева индивидуальных газовых счетчиков! Отложите все свои политические интриги и разрешите важнейший вопрос для большинства жителей нашего города!

В условиях очередного неадекватного повышения правительством цены на газ и новыми полулегальными аферами, индивидуальные поквартирные газовые счетчики нужны каждой николаевской семье!

Депутаты горсовета просто обязаны поддержать этот вопрос. Если, конечно, они работают в интересах горожан. Но здесь важно отметить, что даже в случае положительного решения вопроса уже на ближайшей сессии городского совета, в этом году осталось не так много времени, чтобы счетчики в квартиры получили все горожане. Ведь нужно провести ряд тендерных процедур, закупить счетчики, установить их. Из-за законодательных коллизий оставшиеся средства могут вернуться из городского в государственный бюджет.

К слову, предлагаю всем жителям Николаева узнать, как голосовали местные депутаты за решение вопроса по индивидуальным счетчикам, когда выносился этот вопрос. Найдите своего депутата и задайте ему соответствующий вопрос!