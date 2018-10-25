В Норвегии стартовали крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

В четверг, 25 октября, в Норвегии, которая граничит с Россией в Арктике, начинаются самые крупные с момента окончания холодной войны учения НАТО «Trident Juncture 2018».

Об этом сообщается на сайте Альянса.

Маневры пройдут на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

«В воздухе, на суше и на море - около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать совместно, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы», - говорят в НАТО.

В учениях задействованы войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К «Trident Juncture-2018» привлекут 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения «Trident Juncture» - это реакция коллективной обороны на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе. Россия и Беларусь отправили своих наблюдателей.