Вернувшиеся из ООС морпехи прошли маршем по центру Николаева – их торжественно встретили возле ОГА

В четверг, 25 октября, в Николаеве возле мемориала «Струны памяти» проходят торжественные события с участием бойцов 36-й бригады морской пехоты, которые накануне вернулись из зоны проведения ООС.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Военнослужащие прошли маршем через Ингульский мост, по улицам Адмиральская, Лягина, Соборная и сейчас находятся рядом с мемориалом «Струны памяти» у Николаевской ОГА. Здесь должна состоятся в том числе и панихида по погибшим морпехам.

Здесь также находятся несколько десятков горожан, который пришли поприветствовать бойцов, а также родные и друзья военнослужащих.

Информация постоянно обновляется:

12:28 Отец Иван провел панихиду по погибшим бойцам бригады.

12:24 Городской голова Николаева Александр Сенкевич вспомнил, какой была армия в 2014 году, когда приходилось собирать амуницию для бойцов, но сейчас он видит совсем другую армию. Мэр поблагодарил бойцов, отдельные из них были отмечены почетными грамотами городского головы.

12:21 Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко также поприветствовала бойцов бригады и назвала их лучшими сыновьями, которых ждут и которыми гордятся.

12:18 Глава Николаевской ОГА поздравил и поблагодарил бойцов. Также он пообещал им поддержку как от городской, так и от областной властей в рамках тех программ, которые на данный момент созданы и работают.

Отдельные военнослужащие были награждены благодарностям главы Николаевской ОГА.

12:16 Состоялась церемония награждения отдельных бойцов бригады медалями и знаками отличия.

12:07 Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших морских пехотинцев. Были названы имена всех бойцов, которые отдали свои жизни.

Участие в мероприятии принимают глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, городской голова Николаева Александр Сенкевич.

12:05 К бойцам обратился командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, который поприветствовал их в мирном Николаеве и поблагодарил бойцов за их службу.

- Мы не те, которыми были в 2014 году. Крыма номер 2 не будет. Мы знаем все эти гибридные вызовы, мы знаем, как пытаются влиять на Юг. Этому не быть, – отметил Воронченко.

Справка:

36-я бригада морской пехоты сформирована в 2015 году на базе воинских частей выведенных из оккупированного российскими войсками полуострова Крым, 36-й отдельной бригады береговой обороны, 1-го и 501-го отдельных батальонов морской пехоты.

С первых дней АТО бойцы бригады принимают участие в боевых действиях на Мариупольском направлении. Впервые за это время бригада в полном составе выведена из зоны проведения боевых действий.