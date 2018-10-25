В сети появились фото последствий затопления дождём паркета баскетбольного зала в николаевском спорткомплексе «Надежда»

В сети опубликовали фотографии, на которых видно, что паркет в баскетбольном зале, который заливало дождём, «повело» от влаги.

Об этом сообщил Нико-Баскет.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Вывеска, которую демонтировали с фасада, по их окончанию не вернется. Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. В среду, 24 сентября, из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал.

Также сегодня в ходе сессии Сенкевич дал протокольное поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу разобраться с ситуацией по спорткомплексу «Надежда», а также поручил наложить дисциплинарное взыскание на тех, кто причастен к тому, что затопило паркет и обязать подрядчика за свой счет обновить все.