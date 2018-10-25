В Николаеве между пассажирами троллейбуса произошла драка

Скриншот видео В Николаеве в троллейбусе произошла драка с участием пассажиров.

Видео инцидента было опубликовано в Viber-канале «Без сахара».

По словам автора видео, спровоцировала скандал водитель троллейбуса с бортовым номером 3032. На самом видео можно увидеть, как несколько пассажиров, в том числе и пенсионеров дерутся и ругаются. Также автор видео говорит, что один из мужчин избил ее и ребенка. Что стало причиной драки - неизвестно.

Как сообщает издание «Мой город» со ссылкой на директора КП «Николавэлектротранс» Владимира Евтушенко, в связи с произошедшим будет проведено собрание, чтобы выяснить причину конфликта между пассажирами.

«Вчера только поступило заявление, мы сегодня будем разбираться с этим делом. Вызвали эту женщину-водителя троллейбуса. Будем разбираться. Но я не знаю, то ли там кто-то ругался с кем-то, то ли кто-то кому-то мешал говорить по телефону. Надо разобраться. Пока понятно только то, что избили девушку. Это, конечно, инцидент. Я знаю, что водитель троллейбуса Тарабан Светлана. Будем разбираться. Для этого на сегодня созвано собрание», — сообщил Евтушенко.

Напомним, что ночью в центре Николаева произошла массовая драка между посетителями бара.