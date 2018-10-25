«Зоря»-«Машпроект» преступила к выполнению проекта реконструкции КС Яготин, – Андрей Хоменко

Андрей Хоменко 22 октября на территории КС Яготин состоялось выездное совещание специалистов Укртрансгаза и «Зоря»-«Машпроект», давшее старт реализации следующего этапа проекта реконструкции КС Яготин - создание полного комплекта рабочих документов реконструкции объекта.

Об этом идет речь в сообщении, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Представители генерального подрядчика во главе с Вячеславом Анищенко, главным инженером «Зоря»-«Машпроект», ознакомились с работой действующего компрессорного цеха станции, эксплуатация которого на период реконструкции прекращаться не будет. Проектанты осмотрели участок, запланированный под проведение строительно-монтажных работ, обсудили вопросы доставки и складирования оборудования, необходимого к началу осуществления реконструкции.

К февралю 2019 года подрядчик должен разработать и представить полный комплект рабочих документов реконструкции и, после проведения его государственно-ведомственной экспертизы, будут получены необходимые разрешения для начала реализации проекта.

С 1 июля планируется приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке. Напомним, что проект реконструкции КС Яготин предусматривает возведение «под ключ» нового компрессорного цеха с установкой 4 ГПА (газоперекачивающих агрегата) мощностью 16 МВт каждый и строительство необходимой инженерной инфраструктуры. Использование современных агрегатов с высокими показателями экологичности и энергоэффективности позволит обеспечивать транспортировку природного газа объёмом около 50 млн.куб.м. сутки или 16,5 млрд.куб.м год.