«Зоря»-«Машпроект» преступила к выполнению проекта реконструкции КС Яготин, – Андрей Хоменко

22 октября на территории КС Яготин состоялось выездное совещание специалистов Укртрансгаза и «Зоря»-«Машпроект», давшее старт реализации следующего этапа проекта реконструкции КС Яготин - создание полного комплекта рабочих документов реконструкции объекта.
Об этом идет речь в сообщении, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
Представители генерального подрядчика во главе с Вячеславом Анищенко, главным инженером «Зоря»-«Машпроект», ознакомились с работой действующего компрессорного цеха станции, эксплуатация которого на период реконструкции прекращаться не будет. Проектанты осмотрели участок, запланированный под проведение строительно-монтажных работ, обсудили вопросы доставки и складирования оборудования, необходимого к началу осуществления реконструкции.
К февралю 2019 года подрядчик должен разработать и представить полный комплект рабочих документов реконструкции и, после проведения его государственно-ведомственной экспертизы, будут получены необходимые разрешения для начала реализации проекта.
С 1 июля планируется приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке. Напомним, что проект реконструкции КС Яготин предусматривает возведение «под ключ» нового компрессорного цеха с установкой 4 ГПА (газоперекачивающих агрегата) мощностью 16 МВт каждый и строительство необходимой инженерной инфраструктуры. Использование современных агрегатов с высокими показателями экологичности и энергоэффективности позволит обеспечивать транспортировку природного газа объёмом около 50 млн.куб.м. сутки или 16,5 млрд.куб.м год.
- КС Яготин – важное звено ГТС как в транзите, так и транспортировке газа отечественной добычи потребителям центрального региона. Поэтому бесперебойная работа этой компрессорной станции крайне важна для нас. В результате реконструкции КПД станции вырастет с 24% до 34%. Благодаря усилению мощности КС Яготин сможет, при необходимости, частично компенсировать работу в системе соседней КС Лубны. Будут существенно улучшены и экономические показатели работы оборудования. Так, расход топливного газа при работе КС сократится на 42%, а смазочных материалов – в три раза. По нашим прогнозам, инвестиции в это проект окупятся примерно через пять лет, – подчеркнул вр.и.о президента Укртрансгаз Андрей Хоменко.