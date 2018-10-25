В Николаеве пока не изменилась схема движения маршрута №15 – фирма-перевозчик его еще не «обкатала»

В Николаеве до сих пор не изменили схему движения городского маршрута №15, так как фирма перевозчик ПП «Пик» еще не «накатала» маршрут.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил и.о. начальника управление транспорта Николаевского горсовета Олег Кукса.

Решение о продлении маршрута №15 члены исполкома горсовета приняли еще 12 октября. Согласно нему маршрут должен был стать таким: улица Троицкая, 204, улица Космонавтов, проспект Мира, проспект Богоявленский, проспект Центральный, улица Декабристов, 37, улица Дунаева, улица Московская, 85, улица Пограничная, 29, улица Малая Морская, 108. Однако спустя две недели этого не произошло и жители Николаева стали жаловаться.

— Мы направили письмо на фирму перевозчика, и они сейчас будут «накатывать» маршрут. Они должны были изначально «накатать» маршрут, но по каким-то причинам этого не произошло. Сейчас будут этим заниматься, - заявил Кукса.

Отметим, что раньше конечной маршрута №15 была областная стоматологическая поликлиника, теперь согласно решению исполкома – ТЦ «Кит».

Напомним, что ранее в Николаеве изменили схему движения городского автобусного маршрута общего пользования № 54.