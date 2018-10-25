В Николаеве на Новый год на Соборной площади устроят ярмарку – объявлен конкурс для предпринимателей

В Николаеве в период новогодних и Рождественских праздников на Соборной площади устроят ярмарку и поставят главную городскую ёлку.

Об этом сообщили в управлении по вопросам культуры и охраны культурного наследия городского совета.

Ярмарка займет часть улицы Адмиральской, Ингульский спуск и площадь Соборную. На центральной части площади установят ​главную городскую ёлку. Мэрия объявила о конкурсе для предпринимателей, которые хотят поучаствовать в этой ярмарке – конкурс «по организации функционирования развлекательных объектов». Предполагается, что на ярмарке будут продавать сувениры, продукты питания, установят места для отдыха и фотозоны. Но на подачу документов у бизнесменов осталось всего четыре рабочих дня.

«Прием документов проводится до 31 октября управлением по вопросам культуры и охраны культурного наследия по адресу улица Адмиральская, 20 (первый подъезд, 4 этаж). Дополнительная информация по телефону – 37-03-09», - сообщили в мэрии.

В частности, от потенциальных участников ярмарки просят не допустить повреждения газонов и плитки на тротуарах. При этом допускается, чтобы МАФы ставили на газоны, на специальные подставки. Также от бизнесменов потребуют решить вопрос завоза биотуалетов, воды и организации ее сброса в городскую сеть, заключить договор на вывоз мусора и благоустроить территорию во время праздников.

Каждого участника конкурса пригласят на заседание оргкомитета для презентации своего проекта. После представления проекта и ответов на вопросы оргкомитет выберет победителей.