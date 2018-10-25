Николаевский спорткомплекс «Надежда», который после дождя залило водой, с 27 октября закроют на ремонт

Николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт с субботы, 27 октября.

Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в связи с тем, что паркет в баскетбольном зале спорткомплекса «Надежда» залило водой.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Вывеска, которую демонтировали с фасада, по их окончанию не вернется. Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. В среду, 24 сентября, из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета все же пришла в негодность.

Так, в комиссию вошло руководство спорткомплекса, начальник городского управления физкультуры и спорта Олег Машкин, представители ООО «ГОЛДЕН-БУД» и начальник управления капстроительства Николаевского горсовета Роман Бохин.

По словам последнего, сейчас владельца паркета необходимо перевести в правовое поле, так как он ни в каких юридических отношениях ни с УКСом, ни с подрядчиком не находится.

- Для меня до сегодняшнего дня вообще было удивительно, что у нас есть какое-то частное имущество на территории. С этим тоже нужно разобраться, - отметил Бохин.

Также он потребовал провести расследование, в ходе которого подрядчик даст детальные объяснения причин произошедшего, определит время и место протекания и расскажет о том, какие первоочередные меры по ликвидации аварии они применяли.

По его мнению, во время работ имело место нарушение технологии производства защиты определенных конструкций во время погодных условий, которые нужно было предусмотреть.

Также Бохин рассказал, что он осматривал кровлю, но не заметил там некачественного выполнения работ или мест разрыва. После этого он посоветовал подрядчику заказать независимую экспертизу причин произошедшего и предположил, что ливнёвка в здании могла просто не справиться с напором воды. В свою очередь руководство спорткомплекса отметило, что у них нет документов о состоянии ливнёвки.

Само покрытие решили пока не снимать, чтобы не повредить ещё сильнее. Комиссия приняла решение дать ему улежаться, чтобы увидеть, что с ним будет, когда оно высохнет. Также подрядчик пообещал, что, согласно предписанию управления капстроительства, организует круглосуточное дежурство работников на случай новых протеканий.

Примечательно, что по словам Бохина, в проекте было предусмотрено, что спорткомплекс закроют с самого начала ремонтных работ и он, руководство «Надежды», и сам подрядчик были за это. Тем не менее, работы начали до закрытия.

Напомним, что ранее Бохин заявил, что ремонт паркета в баскетбольном зале спорткомплекса «Надежда», который залило водой во время дождя, будет производиться не за счет городского бюджета Николаева.

Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «ГОЛДЕН-БУД» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.