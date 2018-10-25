«Не могу себя представить на сцене без неё»: Актёр «Дизель студио» Иваница, после смерти Поплавской, уходит из проекта

Актёр Дизель Студио Андрей Иваница заявил, что после гибели Марина Поплавской не может продолжать свою работу в шоу.

Обращение к поклонникам он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее что на Киевщине автобус «Дизель шоу» столкнулся с грузовиком: погибла актриса Марина Поплавская.

«Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос: почему? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. Почему блин? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось!» - написал Иваница.

Также он отметил, что шоу должно продолжаться и радовать зрителей, однако он в нём больше участвовать не будет.

«Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без неё. Не хочу. Ухожу», - написал актёр.

На странице Дизель шоу в Facebook сообщили, что актёры переносят осенний тур на начало 2019 года, в связи с необходимостью прохождения реабилитации.

«Остальные актеры сейчас на реабилитации. Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы, и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге. Евгений Гашенко - с переломами пальцев ног. Евгений Сморигин - с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка. У Виктории Булитко многочисленные ушибы. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.