С 2021 года в Евросоюзе запретят использование пластиковой посуды

Европейский парламент одобрил полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на всей территории Евросоюза.

Об этом сообщает «Сноб».

Запрет вступит в силу в 2021 году. На территории Евросоюза полностью запретят пластиковые тарелки и столовые приборы, палочки для воздушных шаров, трубочки для напитков и ватные палочки. Кроме того, в Европейской комиссии считают необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов к 2025 году.

Также к 2025 году планируется перерабатывать около 90 процентов пластиковых бутылок и вдвое снизить использование пластика в сигаретных фильтрах. Как отмечается в отчете Еврокомиссии, пластик составляет около 80 процентов всего морского мусора.

Напомним, что ранее в Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты.