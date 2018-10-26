Президент Украины «пожизненно» назначил Медюка на должность судьи Центрального райсуда Николаева

Сергей Медюк Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Сергея Медюка судьей Центрального районного суда Николаева бессрочно.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Уточним, что Медюка переназначили на должность судьи, он и до этого работал в Центральном райсуде. В 2015 году его перевели в Центральный районный суд из Очаковского горрайонного суда. В 2016 году срок полномочий Медюка закончился и он не мог выполнять свои обязанности, но зарплату получал.

Сергей Медюк прошел квалификационную оценку на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины он признан соответствующим занимаемой должности и его рекомендовали к назначению.

Высший совет правосудия не установил обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении президенту Украины представления о назначении Медюка, которое Верховная Рада впоследствии внесла 4 сентября. А 24 октября президент Украины переназначил Сергея Медюка на должности судьи Центрального районного суда.

Напомним, что в 2016 году судья Медюк по срокам давности освободил от уголовной ответственности троих врачей, из-за халатности которых умерла роженица. Также судья Сергей Медюк решил не сажать за решетку пособника террористов, который записывал видео фэйкового «подполья».