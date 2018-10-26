В России умер известный советский актер Николай Караченцов

В пятницу, 26 октября, скончался советсткий и российский актер Николай Караченцов.

Об этом со ссылкой на сына актера сообщает ТАСС.

Актер скончался в реанимации 62-й больницы в Москве. 27 октября ему должно было исполниться 74 года.

В начале ноября 2017 года жена актера рассказала, что у него нашли опухоль в легком. В сентябре его госпитализировали с воспалением легких.

Напомним, в 2014 году тяжело больной Караченцов посетил Киев, чтобы поклониться христианской реликвии Дары волхвов, которую привезли в Лавру.

В 2005 году Караченцов попал в серьезное ДТП, получил серьезную травму и после этого на сцену уже не вернулся. Актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделали несколько операций, в том числе и на мозге.

Караченцов известен по фильмам и сериалам «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Белые росы», «Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Ловушка для одинокого мужчины» и многих других. Он сам исполнял сложные каскадерские трюки, а также занимался озвучкой мультфильмов.