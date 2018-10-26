На Николаевщине съехал в кювет и врезался в дерево грузовик – водитель погиб

В пятницу, 26 октября, на пятом километре трассы H-11 «Днепр-Кривой Рог-Николаев» в Казанковском районе съехал в кювет седельный тягач «MAN».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 2:55 спасателям сообщили о происшествии. Прибывшие работники 17 Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что грузовой автомобиль «MAN» съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 64-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали его тело из покореженной кабины автомобиля.

Также на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

В отделе коммуникации полиции в Николаевской области уточнили, что по указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (0512) 498-395, (063) 048-39-38, 102», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине ВАЗ случайно съехал на пешеходную зону и сбил 16-летнюю девушку.