Украина в воскресенье переходит на зимнее время – стрелки часов переведут на час назад

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на зимнее время: в 04:00 утра стрелки часов следует перевести на один час назад. Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению, часы украинцы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В СССР переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на летнее и зимнее время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года. Но решение пока не принято.

Отметим, в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время в Украине, но под давлением общественности принято постановление было отменено.