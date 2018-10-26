В Николаеве с нового года повыситься стоимость питания в садах и школах, а для детей АТОшников оно будет бесплатным

В Николаеве с 1 января 2019 года в учебных учреждениях города поменяются граничные нормы средств на питание детей.

Соответствующее решение приняли члены исполкома горсовета Николаева в пятницу, 26 октября.

По вопросу докладывала начальница управления гороно Анна Лычко.

— Обозначенные нормы выше от предыдущих на 7,4%, что является тем индексом инфляции, которую предлагается в следующем году признать государством. Более того, этим проектом решения предлагается обеспечить бесплатным питанием детей из числа семей, родители которых являются участниками или погибли в зоне АТО, - отметила Лычко.

Напомним, что ранее в николаевской школе №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе взяли пробы еды на анализ, которые показали наличие бактерий группы кишечной палочки.

Также родительский комитет жаловался, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Также на бюджетной комиссии горсовета депутаты приняли решение направить вопрос по николаевской школе №1 первому заместителю городского головы Владимиру Крыленко, дабы тот организовал проверку и подал свои предложения насчет решения проблемы. В свою очередь, родительский комитет школы выступил против такого решения депутатской комиссии.

Позже представители родительского комитета школы №1 имени Олега Ольжича заявили, что директор учреждения Николай Матиюк ввел «крепостное право». После этого в Николаеве, в школе №1 имени Олега Ольжича проверили общее состояние учебного заведения.

В частности сообщалось, что директора школы №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе Николая Матиюка после выхода из планового отпуска привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения, обнаруженные в ходе проверки.

В сентябре текущего года директором школы после проведения конкурса стал Владимир Михайлович Заяц.

Ранее сообщалось, что родители учеников николаевской школы №1 имени Олега Ольжича, совместно с новым директором Владимиром Зайцем провели проверку в пищеблоке и остались недовольными увиденным.