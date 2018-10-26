«Чтобы не было расслабончика», – Сенкевич хочет устроить «налеты» с проверкой на николаевские сады и школы

Николаевский городской голова Александр Сенкевич собирается устроить «налеты» на детские садики и школы с целью проверки питания детей.

Об этом стало известно в пятницу, 26 октября в ходе заседания исполнительного комитета горсовета.

— Есть предложение на следующей неделе сделать налет. Если есть желающие из членов исполкома принять участие, взять журналистов, выбрать случайно любой детсад в каждом из районов, сделать налет с проверкой, что там готовят. У нас будет 8 учреждений таких, по два в каждом районе города. Сделать неожиданный налет и попробовать то, что готовят. Посмотреть, что готовят, какое качество еды, посмотреть состояние мест, где готовят еду для детей. Считаю, что нам нужно делать такие налеты периодически, чтоб у людей не было расслабончика. Собираемся, решаем куда идти, или монетку кинем, или как-то рандомно выберем детский сад и школу. И никто не будет знать, что это за учреждение, даже я, - заявил Сенкевич.

Однако мэр вспомнил, что со следующей недели в школах каникулы, и отметил, что пока с такими проверками нагрянут только в сады, а через неделю и в школы.

В тоже время вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что в учебные учреждения закупают продукты по завышенным ценам.

— Сколько мясо на рынке сейчас стоит? – поинтересовался чиновник.

На что он получил ответ, что примерно 115-120 гривен. Степанец же заявил, что со слов директоров детсады, мясо им возят по 280 гривен, а сыр - 310 гривен.

Юрий Степанец Владимир Крыленко Анна Лычко

В свою очередь, Сенкевич отметил, что директора садиков закупок не производят, а начальница гороно Анна Лычко добавила, что закупками занимается КОП. В итоге Сенкевич попросил первого вице-мэра Владимира Крыленко, который занимается соцвопросами подготовить в виде информации цены, по которым производятся закупки.

Напомним, что в Николаеве с 1 января 2019 года в учебных учреждениях города поменяются граничные нормы средств на питание детей.

Ранее в николаевской школе №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе взяли пробы еды на анализ, которые показали наличие бактерий группы кишечной палочки.

Также родительский комитет жаловался, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Также на бюджетной комиссии горсовета депутаты приняли решение направить вопрос по николаевской школе №1 первому заместителю городского головы Владимиру Крыленко, дабы тот организовал проверку и подал свои предложения насчет решения проблемы. В свою очередь, родительский комитет школы выступил против такого решения депутатской комиссии.

Позже представители родительского комитета школы №1 имени Олега Ольжича заявили, что директор учреждения Николай Матиюк ввел «крепостное право». После этого в Николаеве, в школе №1 имени Олега Ольжича проверили общее состояние учебного заведения.

В частности сообщалось, что директора школы №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе Николая Матиюка после выхода из планового отпуска привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения, обнаруженные в ходе проверки.

В сентябре текущего года директором школы после проведения конкурса стал Владимир Михайлович Заяц.

Ранее сообщалось, что родители учеников николаевской школы №1 имени Олега Ольжича, совместно с новым директором Владимиром Зайцем провели проверку в пищеблоке и остались недовольными увиденным.