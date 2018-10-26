Мэр Николаева предложил члену исполкома горсовета стать его замом по вопросам строительства: «У Степанца нет на это времени»

Михаил Беседин Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил члену исполнительного комитета Николаевского горсовета, директору ООО «Добробуд БПК» Михаилу Беседину стать его заместителем по вопросам строительства.

Такое предложение от мэра поступила в пятницу, 26 октября в ходе заседания исполкома.



— Михаил Сергеевич, я думаю что мы подошли к тому, что я сделал вам предложение работать заместителем городского головы по строительству. Если вы найдете время, вдохновение и желание, то я готов обсудить все эти вопросы и будем заниматься. У нас столько вопросов к ЖКХ, что Юрий Борисович (Степанец, - ПН) не успевает заниматься вопросами строительства и ему очень не хватает времени. У нас всегда был заместитель ЖКХ, который занимался только вопросами ЖКХ - сейчас на него упал еще и УКС (управление капитального строительства Николаева, - ПН). Если у вас есть такое желание, я делаю вам ценное предложение. Подумайте, - предложил Сенкевич.