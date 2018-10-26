Николаевцы почтили память героев Ольшанцев в честь освобождения Украины от фашистских захватчиков

26 октября, в Николаеве почтили память героев-десантников отряда Константина Ольшанского в честь 74-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Почтить память героев пришли первые лица города и области – городской голова Александр Сенкевич с заместителями Владимиром Крыленко и Александром Омельчуком, заместители председателя Николаевской облгосадминистрации – Вячеслав Бонь, Александр Кушнир и Евгений Шевченко, а также депутаты областных и городских советов, чиновники и горожане.

Перед традиционным возложением цветов к вечному огню и мемориалу десантников Ольшанского присутствующие почтили героев минутой молчания и гимном Украины.

Десант Константина Ольшанского, состоявший из 68 военных, двое суток, с 26 марта 1944 года, вел ожесточенный бой с противником в порту Николаева, отбив в общей сложности 18 атак, уничтожив при этом около 700 гитлеровцев. Сами оккупанты были уверенны, что ведут бой с ротой солдат.

Константин Ольшанский

Константин Ольшанский погиб вместе со своими бойцами 27 марта 1944 года, при отражении очередной атаки. Всего погибло 57 человек, еще 11 были в тяжелом состоянии. 20 апреля 1945 года всем десантникам, саперам и проводнику в составе отряда, а также самому Ольшанскому указом Президиума Верховного Совета СССР были присвоены звания Героев Советского Союза. Десант вместе с Константином Ольшанским похоронен в братской могиле в сквере 68 десантников.

Напомним, 14 октября, в Николаеве прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.