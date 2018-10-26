«Новые рабочие места и всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства - аспекты, над которыми мы постоянно работаем», - Николаевская ОГА

Новые рабочие места для жителей области, всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства - аспекты, над которыми постоянно идет системная работа команды Николаевской облгосадминистрации, возглавляемой Алексеем Савченко.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

Так, 25 октября, заместитель председателя ОГА провел третий в этом году этап конкурса для получения частичной компенсации процентных ставок по кредитам предприятиями малого и среднего бизнеса.

- Отмечу, что программа получила все большую популярность среди предпринимателей - заявок на участие в третьем этапе оказалось больше, чем имеющихся средств. В случае, если их не хватит, будем обращаться к депутатам областного совета, чтобы совместно решить вопрос. Тем более, что программа находит отклик у депутатского корпуса, который также заботится и понимает эту проблематику, и всегда поддерживает идею развития малого и среднего бизнеса, - рассказал Александр Кушнир.

Вчера участие в конкурсном отборе приняли 25 предпринимателей. 23 из них получат компенсацию, и ими, кстати, создано около 54 новых рабочих мест.

- Важно, что по географии они представляют почти всю Николаевщину. Сферы деятельности совершенно различные - полиграфические услуги, фермерские хозяйства, розничная торговля, аптечный бизнес и так далее, - комментирует заместитель председателя ОГА.

На первом этапе конкурсного отбора в этом году приняли участие 8 предпринимателей, создано 16 рабочих мест. Во втором - 14 предпринимателей, создано 37 рабочих мест. Всего за 2017 и 9 месяцев 2018 уже получили и получают частичное возмещение 50 представителей МСБ, которые создали около 170 рабочих мест, и их бизнес продолжает успешно развиваться.