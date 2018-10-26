В школе №3 Николаева меняют 345 металлопластиковых окон на более новые – Омельчук заявил, что из-за старых тепло будет «улетать»

Депутат Николаевского городского совета Светлана Таранова заявила, что в школе №3 собираются демонтировать металлопластиковые окна и установить новые, при том, что в некоторых других школах установлены старые окна.

Об этом депутат написала на своей странице в Fаcebook.

«Зачем менять пластиковые нормальные окна на пластиковые новые??? Причем первые изготавливались по конкретным размерам, а новые все близнецы-братья. Зачем делать то, что нужно не в первую очередь? Еще не доделаны туалеты, на верхних этажах нет даже дверей. Неужели в городе во всех школах и садика стоит пластик? Или мы настолько богаты, что можем позволить себе его менять не дожидаясь окончания срока службы? Странная, какая то, энергоэффективность», - заявила Таранова.

Также она отметила, что в школе проблемы со спортзалом и раздевалками, «которые размерами больше похожи на лифт», кроме этого необходимо отремонтировать пищеблок и доделать ремонт в саунзлах школы, ведь на некоторых этажах нет дверей, а также не доделаны пороги и дети могут травмироваться.

Стоит отметить, что, как написала в соцсети Facebook Алла Ряжских, всего меняют 345 окон.

В тоже время, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери.

— Перед тем, как в школе начинались работы по термосанации, мы провели энергоаудит, и те окна, которые стоят на сегодняшний день, не соответствуют нормам, связанным с энергоэффективностью. Если мы их оставим, не заменяя, то мы не выйдем на те показатели, которые необходимы для энергопотребления, через них будет «улетать» тепло и все равно будут большие теплопотери, поэтому согласно проекту идет плановая замена этих окон, - отметил Омельчук.

Также он добавил, что окна «аккуратно снимутся и останутся этой школе, чтобы они могли их использовать для каких-то своих нужд».

— До конца года должны поставить все окна, сейчас каникулы как раз начались, все поставят окна или нет, это уже от подрядчика зависит, но даже когда начнется учебный процесс можно будет после уроков или же в ночное время менять эти окна, чтобы к новому году выйти на полную замену, - заявил Омельчук.

Согласно данным публичных закупок Prozorro сумма тендера по реконструкции с термосанации здания школы составила 34 миллиона 339 тысяч 212 гривен. Свои предложения подали четыре фирмы: ООО «Голден-Буд», ООО «Строительная компания «Інтерстрой», «Івеко-Буд» и НВП «Тріботехніка». Стоит отметить, что все фирмы предложили одинаковую цену в 32 миллиона 622 тысячи 251 гривну, 40 копеек. Победителем в тендере признали николаевскую фирму «Голден-Буд», руководителем значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.

По словам Омельчука, согласно проекту также будут проводиться работы по утеплению фасада здания школы, утепление крыши, цоколя, реконструкция системы отопления: «в общем весь комплекс работ, который позволит быть школе энергоэффективной и тратить меньше на отопление».

Напомним, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.