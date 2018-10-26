ЖКП «Південь» остался без директора – Пагава уволилась с должности

Наталья Пагава (фото из архива) Руководитель ЖКП «Південь» Наталья Пагава 19 октября уволилась с занимаемой должности.

Такое заявление сделал вице-мэр Юрий Степанец в ходе брифинга по поводу подготовки городского хозяйства в отопительному сезону, который прошел в пятницу, 26 октября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Мэр 19 числа подписал распоряжение об увольнении по заявлению директора ЖКП «Південь» Пагавы. Подписал заявление и она уволена, - сказал Степанец.

Напомним, что еще в апреле 2017 года мэр Николаева Александр Сенкевич назначил нового директора ЖКП «Південь» Наталью Пагаву.