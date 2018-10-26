Николаевская «Надежда» ничего не платила за паркет и пользовалась им бесплатно, – директор спорткомплекса

Покрытие в баскетбольном зале спорткомплекса «Надежда» принадлежит ООО «Инвентарь-Баскет» и использовалось спортсменами бесплатно.

Об это сообщила директор СК «Надежда» Виктория Ченцова в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Вывеска, которую демонтировали с фасада, по их окончанию не вернется. Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. В среду, 24 сентября, из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета все же пришла в негодность.

По её словам, комплекс составил с частной фирмой договор-ссуду ещё во времена старого состава тренеров и спонсоров команды МБК «Николаев».

- Этот паркет принадлежит частному лицу ООО «Инвентарь-Баскет» в лице директора Гладыря Виктора Владимировича. Мы составили договор-ссуду между собой и дети пользуются бесплатно этим паркетом. Это еще давно-давно делалось. Нет, мы не платим за него. Также в школе нет табло своего - тоже заключён договор у нас с ними же. Надеемся, что после этих событий, так как у нас капитальный ремонт, приобретем и табло, и паркет, чтобы все принадлежало школе, - рассказала она.

Также Ченцова рассказала, что собственники паркета будут выдвигать претензии подрядчику «Голден-строй».

- Сегодня было совещание, сейчас будут составляться акты этого повреждения, специалисты будут считать сколько повреждено в квадратуре. Пока обговорили это только устно, но каждая сторона готовит свои документы, - отметила она.

На вопрос о том, платились ли деньги частной фирме за мероприятия, которые проводили различные организации в баскетбольном зале, директор ответила отрицательно.

- Нет, пользуются все бесплатно. Если мероприятие какое-то проводится, в основном единоборства, они не берут деньги за это. Организаторы просто школе платят аренду за то, что мы предоставляем помещение. Школа, наоборот, только в плюсах, потому что эти деньги мы можем потратить на наши нужды, либо детей отправить можем на соревнования, - подчеркнула Ченцова.

Также она отметила, что изначально была за то, чтобы школу на время ремонта закрыли, однако представители клубов и организаторы мероприятия попросили дать им ещё месяц на все необходимые мероприятия.

По словам Ченцовой, они оговаривали закрытие школы на два-три месяца, однако неизвестно сколько продлятся ремонтные работы.

- Школе проще немного, потому что у нас многие тренера согласно договоров проводят занятия в ЗОШах. Нам проще в этом плане, чем клубам. Сейчас будем просить руководство города, в частности мэра, о том, чтобы нам помогли в решении вопросов, может быть найти школу для тренировок. Хотелось бы, чтобы в школе было всё школьное, чтобы мы ни от кого не зависели. Хотелось бы навести здесь порядок, чтобы было все красиво и удобно, современные технологии. Чтобы соответствовало уровню для проведения международных соревнований, - отметила директор.

Редакция пыталась связаться с руководством ООО «Инвентарь-Баскет», однако дозвониться до них не удалось.

Напомним, ранее выяснилось, что Николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт с субботы, 27 октября. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «ГОЛДЕН-БУД» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.