Во время конфликта в николаевском троллейбусе одна из пассажиров получила легкие телесные повреждения

В Николаеве во время конфликта, который произошел в одном из троллейбусов, женщина получила легкие телесные повреждения.

Данную информацию Преступности.НЕТ подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве в троллейбусе произошла драка с участием пассажиров.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, о том, что ей нанесли повреждения и предоставила медсправку. Сведения по этому факту сведения были внесены в ЕРДР по части 125 Уголовного Кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Помимо этого, пострадавшая сообщила прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульной полиции о том, что у нее пропал мобильный телефон, который был был найден у одной из пенсионерок в ходе поверхностного осмотра.

На данный момент в полиции проверяют информацию касательно открытого завладения имуществом, после опроса свидетелей и самой пострадавшей будет решен вопрос о том, будут ли внесены сведения в ЕРДР, либо нет, если такая информация не найдет подтверждения.

Напомним, что ночью в центре Николаева произошла массовая драка между посетителями бара.