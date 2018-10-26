«Государство защитит тех, кто в этом нуждается», – премьер Гройсман рассказал, сколько семей в этом году получат субсидию

Владимир Гройсман, Фото: www.kmu.gov.ua В текущем году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона могут получить около 7 миллионов семей.

Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– В прошлом году мы имели 6,9 миллионов домохозяйств, которые имели право на субсидии. Сейчас пошел процесс оформления. Все, кто имел субсидии в прошлом году, будут переназначены. То есть эта цифра может достигнуть и 7 миллионов. Мы к этому готовы. Но самое главное, чтобы это было справедливо. Это главный критерий, – отметил глава правительства.

По его словам, в прошлом году не должны были получать эту субсидию около 10% субсидиантов.

– После отопительного сезона мы ужесточили требования для получения субсидий. Ведь знали, что примерно 10% субсидиантов являются недобросовестными. Сейчас мы, наоборот, ослабили требования для получения субсидий, чтобы больше людей могли ими воспользоваться, – добавил он.

Для этого управления соцзащиты на местах будут создавать специальные комиссии для решения вопроса о предоставлении субсидий населению. Чтобы даже в том случае, если человек не подпадает под критерии получения субсидии, но нуждается в ней, члены комиссии могли наделить его таким правом.

По словам премьер-министра, на следующий год на субсидирование планируют заложить 55 миллиардов гривен, которых будет достаточно, чтобы защитить каждую семью, которая в этом нуждается.

Как известно, с 1 ноября цена на газ для населения будет повышена на 23,5%. Как отметил Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, в ходе которого было принято соответствующее решение, это был вынужденный шаг.

– Но государство защитит тех, кто нуждается в его помощи – малообеспеченные граждане получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А уже с января 2019 году в Украине заработает монетизация субсидий. Украинцы будут получать от правительства «живые» деньги для оплаты коммунальных услуг. Все, что будет сэкономлено благодаря разумному потреблению энергоресурсов, будет оставаться людям, – заверил премьер.

Что касается изменений, которые были приняты правительством в этом вопросе, то субсидии в первую очередь получат малозащищенные слои населения:

– субсидия будет назначаться на общих основаниях тем людям, за которых работодатель не платит ЕСВ; – субсидии смогут получить безработные – нужно только встать на учет в центр занятости; – субсидии будут начисляться семьям, оказавшимся в беде из-за тяжелой болезни или тяжелой зависимости (алко- или нарко-) одного из членов семьи; – пенсионеры, инвалиды, лица, утратившие кормильца, смогут получить субсидию на сверхурочную площадь (до 30%); – если фактическая стоимость потребленных услуг меньше объема обязательного платежа, платить нужно только фактическую стоимость; – субсидии смогут получить семьи сотен тысяч работников, если человек платит ЕСВ в той стране, где работает, и предоставит соответствующее подтверждение; – в совокупный доход не будут учитываться уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация на выращивание телят.

В правительстве также отмечают, что повышение цены на газ на не коснется тех, кто оформил субсидию. А все субсидии, которые уже были оформлены, будут переоформлены и перечислены автоматически, и субсидианту при этом не нужно будет никуда ходить.

Что же касается Николаева, то в комментарии «Преступности.НЕТ» директор департамента труда и соцзащиты населения Николаевского горсовета Сергей Василенко сообщил, что проблем с оформлением субсидий на данный момент нет.

– Сейчас проблем с оформлением субсидий нет. Вчера во время выступления Президента и премьер-министра, что будут сделаны на законодательном уровне изменения в связи с подорожанием газа, и будет увеличено количество субсидиантов на уровень прошлого года и, возможно, даже больше. (…) Субсидия оформляется в наших управлениях соцзащиты. У тех, у кого есть изменения в субсидиях, они знают и сами приходят для оформления в управление соцзащиты. У кого же нет никаких изменений, то субсидии будут перечислены автоматически, – отметил Василенко.

В Кабмине в то же время акцентируют внимание на том, что субсидии – это один из нескольких способов, с помощью которых правительство намерено защитить население – в первую очередь малообеспеченные слои – от повышения цены на газ, которое требовал Международный валютный фонд. Стоит отметить, что МВФ требовал повышения на 60%, однако Кабмину во главе с Владимиром Гройсманом после года сложных переговоров удалось снизить эту цифру до 23,5%.

По словам экспертов, без повышения цены на газ Украину ожидал дефолт. Так ранее заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта акцентировал внимание на том, что решение вопроса газовых тарифов разблокирует получения очередного транша МВФ.

«Это необходимо во избежание дефолта: в течение 2018-2020 годов выплаты по внешнему государственному долгу составят около $ 18,5 миллиардов. Долги накоплены, в основном, в период 2009-2013 годов. Отсутствие транша – это сворачивание государственных программ развития страны, это либо существенное сокращение расходов бюджета (и зарплат бюджетников в том числе), либо – дефолт», – отмечал эксперт.

При этом он напоминал, что дефолт – «это девальвация гривны, это инфляция, это галопирующие цены, безработица и сокращение расходов бюджета». А получение транша от МВФ – это лучший вариант для Украины, так как «высокие тарифы пережить значительно легче, чем десятки процентов инфляции или падение доходов».