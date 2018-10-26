В Николаеве до конца октября обещают тёплую погоду

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В эти выходные и до конца октября в Николаеве ожидается тёплая погода.

Об этом сообщают в николаевском гидрометеорологическом центре.

Так, с 27 по 28 октября ночная температура составит  8-13° тепла, а дневная - 16-23° тепла без осадков. 

«Спешим сообщить хорошую новость: холодный северо-западный ветер уже скоро изменится теплым южным. Температура стремительно повысится. Октябрь приоткрывает двери и приглашает в гости второе бабье лето», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за плохой погоды перенесли развод мостов – о дате сообщат позже. А здесь можно посмотреть, как выглядит Николаев в последние дни октября. 

Людмила Жерновская

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русскийобщество