В Николаеве до конца октября обещают тёплую погоду

В эти выходные и до конца октября в Николаеве ожидается тёплая погода.

Об этом сообщают в николаевском гидрометеорологическом центре.

Так, с 27 по 28 октября ночная температура составит 8-13° тепла, а дневная - 16-23° тепла без осадков.

«Спешим сообщить хорошую новость: холодный северо-западный ветер уже скоро изменится теплым южным. Температура стремительно повысится. Октябрь приоткрывает двери и приглашает в гости второе бабье лето», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за плохой погоды перенесли развод мостов – о дате сообщат позже. А здесь можно посмотреть, как выглядит Николаев в последние дни октября.