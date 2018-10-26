Жилой фонд Николаева до понедельника будет готов на 100% к осенне-зимнему периоду, но пока включать отопление не будут

По состоянию на пятницу, 26 октября, в Николаеве большая часть домов готовы к старту отопительного сезона.

Об этом сообщил вице-мэр по вопросу ЖКХ Юрий Степанец на брифинге, посвященном подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Степанец отметил, что три дома в Ингульском районе, которые обслуживает управляющая компания «Місто для людей - Миколаїв», все еще не готовы, но на следующей неделе работы по ним будут закончены и акты готовности будут получены.

Также он добавил, что «Николаевская ТЭЦ» сегодня ночью закончила ликвидировать последнюю аварию на сетях и начинает заполнение системы.

Что касается пуска тепла на объектах социально-культурной сферы, Степанец сообщил, что проблем нет, так как вчера на внеочередном исполкоме горсовета было принято решение о начале отопительного сезона.

Профильный вице-мэр также напомнил, что в жилых домах отопление включат, когда среднесуточная температура будет 8 и ниже градусов в течение трех дней подряд, но пока такая температура держится только один день.

— В ноябре мы ожидаем таких дня два. Согласно отчету, который нам предоставил директор Гидрометцентра, пока не наблюдается критического понижения температуры по нашему городу и области. Если ноябрь будет теплый, мы естественно в ноябре пока тепло запускать не будем. Как только среднесуточная температура трое суток подряд будет держаться на уровне 8 градусов и ниже, мы сразу же примем решение о пуске тепла в домах николаевцев, - добавил Степанец.

В тоже время он сообщил, что из-за неудовлетворительного состояния сетей исключать возможность аварии не стоит. Однако он добавил, что и у ЖЭКов, и управляющей компании «МДЛМ» есть аварийные бригады, которые будут устранять все аварии.

В свою очередь директор «МДЛМ» Анатолий Быценко напомнил, что в ходе проведения подготовительных работ сотрудники компании столкнулись с такими проблемами, как отсутствие участков трубопроводов, которые были просто вырезаны, отсутствие запорной арматуры, пришедшие в негодность элементы системы отопления, а сами часто трубопроводы во многих случаях были в очень плохом состоянии.

Также он назвал адреса тех домов, которые ще не готовы к приему тепла: улица Николаевская, 38, проспект Мира, 58, и улица 28-й Армии, 4 и заверил, что все неполадки до конца недели работники устранят: заменят опорную арматуру и задвижки на элеваторном узле.