Рафаэль Гороян вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев

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Рафаэль Гороян
Журнал «Новое Время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Руководитель группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян занял 78 позицию рейтинга - его состояние оценили в $69 млн.

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Рафаэль Гороян всегда держит руку на пульсе собственной компании. Одно из главных правил бизнесмена – развивать предприятие на оборотные средства, без привлечения заемных средств.  В отношениях с партнерами Гороян делает ставку на порядочность. Считает бизнес командной игрой, а команду - семьей, что всегда играет на его стороне», - говорится в сообщении.

В собственности «Прометея» находятся 18 элеваторов совокупной мощностью единовременного хранения более 1 миллион тонн. В текущем году группа компаний «Прометей» планирует продать 1,5 миллион тонн зерна, тогда как в 2017-м реализовала около 1 миллион тонн.

В 2019 году Рафаэль Гороян планирует сфокусироваться на расширении мощностей хранения и укреплении собственных торговых позиций.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество