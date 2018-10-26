Деньги на установку окон в школе №3 Николаева, которые сейчас хотят заменить, пять лет собирали с родителей

В николаевской школе №3 по адресу Чкалова, 114, где хотят демонтировать более 300 металлопластиковых окон и установить новые, на протяжении пяти лет собирали с родителей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Завхоз школы Галина Зеленя сообщила, что все документы, вместе с паспортами на окна и сертификатами были переданы департаменту энергоэффективности, однако в самом департаменте корреспонденту «Преступности.НЕТ» ранее заявили, что этих документов школа не предоставляла.

— Все документы в департаменте, они забрали все сертификаты. Сертификаты есть, как это их нет, все что мы делали все есть. На новые окна сертификаты пока не показывали, только привозят и разгружают, а завтра уже начнут делать, - отметила завхоз школы.

В частности она подтвердила, что окна, которые собираются демонтировать ставили за счет родителей с 2007 по 2012 года. Также она добавила, что фирмы были разные, договора заключались как положено, но точной суммы, которая была потрачена на установку окон она не сказала, так как это было давно и документов на руках, чтобы проверить нет.

— Я не знаю (проверялись ли окна на тепопотери, - ПН), тогда другое время было, может когда и ставили по качеству все было как положено, завод же делал, сертификаты давали, а сейчас может и ГОСТ поменялся, - сообщила Галина Зеленя.

Металлопластиковые окна, которые собираются демонтировать.

Ранее вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отмечал, что окна останутся школе, чтобы они могли их использовать для каких-то своих нужд. Однако завхоз школы сообщила, что этот вопрос пока не решался.

— Зачем они нам, что с ними делать? Куда их, как их можно использовать в хоздеятельности? Разберут окна, их не во всех школах хватает. Сегодня, например, 5-й интернат приходил, интересовался, замерял, может себе заберут. Но я не знаю как это будет, может будем передавать бухгалтерия на бухгалтерию, окна же все таки на нашем балансе, - сообщила она.

— А что директор сделает? Сказали надо и все, - ответила Земеля на вопрос о том, как директор школы Дина Зинченко отнеслась к замене окон.

Согласно данным публичных закупок Prozorro победителем в тендере по реконструкции с термосанации здания школы признали николаевскую фирму «Голден-Буд», руководителем значится Егор Цыкало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.

Напомним, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.