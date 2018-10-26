В Николаеве вручили благодарственные письма коммунальщикам, убравшим 12 прицепов мусора из захламленной квартиры

В Николаеве мэр Александр Сенкевич 26 октября вручил благодарственные письма специалистам ремонтной бригады ЖКП «Бриз», которые убрали мусор из захламленной квартиры.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Коммунальщиков поблагодарили за добросовестную работу и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей.

В конце лета в жилом доме в Заводском районе, в одной из квартир умер мужчина, который долгие годы собирал в своем жилье мусор. Когда он умер, соседи обратились за помощью в жилищно-коммунальное предприятие. Как рассказал руководитель ЖКП Андрей Вецало, чтобы проникнуть в дом, ему пришлось вызывать спасателей, которые с помощью бензопил освободили проход. Из дома вывезли 12 прицепов мусора. Рабочие очистили загроможденную квартиру, где были чудовищный смрад и антисанитария.

- Когда в городе возникают аварийные или нештатные ситуации, большинство из горожан не знают, как и кто их устраняет. А за любым делом стоят обычные люди, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, - сказал городской голова. - Часто награждают только руководителей, оставляя без внимания ежедневный трудовой подвиг простых рабочих.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели предотвратили пожар в квартире, где пенсионер более пяти лет накапливал хлам.