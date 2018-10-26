«Вся жесть, как и была»: В морпорту на Одесщине так и не решили вопрос с 300 овцами – у работников «короткий день»

Фура с 300 овцами, которая уже около двух недель стоит в морпорту в Одесской области, до сих пор остается там, несмотря на поручение начальства «решить проблему».

Об этом сообщила нардеп Алёна Шкрум на своей странице в Facebook.

Напомним, что в морском порту в Одесской области в течение двух недель стоит трехуровневая фура с 300 овцами, отправленная Украиной в Турцию, но не принятая ею. Часть животных уже погибла.

По её словам, в пятницу, 26 октября, в 14:00 под давлением общественности и после огласки в СМИ собралась комиссия по этому вопросу и постановила:

- установить карантинную площадку, где отделить живых еще овец от мертвых; - обеспечить живым доступ к пище и воде; - решить проблему без «утилизации» живых животных.

Тем не менее, ни одна из этих задач не была выполнена, так как работники ушли домой.

«По моей информации - ничего и не будет выполнено. Поскольку в пятницу у служащих - короткий день. С 16:00 они перестали выходить на связь. Овец покормили и не впервые напоили, но из «фуры-концлагеря» не выпустили. Трупы не убрали. Вся жесть, как и была. По идее служащих, так и будет до понедельника, или пока владелица не согласится заплатить за перевозку овец в Винницу и их «утилизацию» там. Сейчас держим связь с активистами в Черноморске», - написала она.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком женщину, которая травила бездомных собак, приговорили к 5 годам лишения свободы.