В Новой Одессе работники больницы перекрыли трассу на Киев – требуют выплатить зарплату

Скриншот сюжета телеканала "Николаев" Утром в субботу, 27 октября, в Новой Одессе медики перекрыли дорогу, требуя выплатить им заработную плату.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Как известно, 19 октября в Новой Одессе из-за отсутствия кворума не состоялась сессия районного совета, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос касательно выделения бюджетных средств на выплату задолженности по зарплате медицинским работникам. Сами же медработники утверждают, что не получали зарплату на протяжении двух месяцев.

Отметим, что перекрыта трасса Р-06 «Благовещенское-Николаев». В акции протеста участвуют около 50 человек. Со стороны села Троицкое и города Николаева полицейские пропускают легковой транспорт в объезд, а также организовывают их движение, но фуры на данный момент не могут проехать.

В то же время в сюжете телеканала «Николаев» говорится, что дорога перекрыта с двух сторон, чтобы автомобили не имели возможность объехать.

В пресс-службе управления патрульной полиции Преступности.НЕТ подтвердили факт того, что дорога перекрыта на двух пешеходных переходах. Сообщение о перекрытии пришло в 9:20. На данный момент на месте работают патрульные полицейские, а также сотрудники Новоодесского отделения полиции. Никаких конфликтов и нарушений по состоянию на 10:30 не выявлено.

Напомним, что ранее в Николаевской области утром, 11 сентября, протестующие перекрыли трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» и Н-11 «Николаев – Днепр» и требуют от правительства вернуть почти 100 миллионов гривен на ремонты автодорог.