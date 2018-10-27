Украина и Беларусь могут увеличить товарооборот до $10 миллиардов, – Президент на Первом форуме регионов в Гомеле

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина рассматривает торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь одним из приоритетов.

Об этом Петр Порошенко сказал во время участия в Первом форуме регионов в Гомеле в рамках рабочего визита в Беларусь, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства также отметил:

«Глубоко убежден, что наша дружба, дружба между президентами, между государствами и между народами будет только крепнуть и развиваться».

«Для Украины Республика Беларусь является стратегическим торговым партнером, а именно 5 торговым партнером в мире ... В этом году мы достигли 4,5-4,6 млрд долларов. Но удовлетворяет это меня и Александра Григорьевича (Лукашенко - прим.)? Точно нет. Мы с ним договаривались о других цифрах», - добавил Петр Порошенко.

По словам Президента, единственное, что сможет удовлетворить украинскую и белорусскую стороны - это темпы роста.

«Если год к году темпы роста составляют 23%, то это уже более-менее приемлемо и достигает тех цифр, о которых мы с вами договорились. И в этом году, мы надеемся, что это будет 5,3 миллиарда, в следующем году - не менее 7 миллиардов», - рассказал он.

Глава государства отметил представленную выставку продукции машиностроения и отметил важность совместного производства, включая совместные предприятия.

«Очень важно, что в бюджете Украины предусмотрена компенсация за приобретение сложной сельскохозяйственной техники, если она производится, в том числе и на совместных предприятиях. Надо углублять локализацию», - сказал он и добавил, что 40% - это цифра, которая вполне достижима при развитии машиностроительного комплекса в Беларуси и Украине.

«Посмотрите, мощные тракторы в 300-400 лошадиных сил. Почему ехать за ними на Запад? Езжайте в Беларусь », - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина мощная аграрная держава. Он сообщил, что во время переговоров со своим коллегой сегодня обсуждал информацию об объемах урожая зерна, сахарной свеклы, кукурузы, плодово-овощной продукции, который собрала Украина и Беларусь.

«Мы на сегодняшний день стремительно движемся к тому, чтобы аграрный комплекс и перерабатывающая промышленность занимали первые места в украинском экспорте и в поставках друг другу на территории Украины и Беларуси», - отметил Петр Порошенко.

«Я уверен, что мы могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот. И цифра 10 млрд долларов вполне реальна. В значительной мере этому способствовало бы возобновление экспорта украинского металлопроката в Республику Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной », - сказал Президент.

Глава государства сообщил о договоренности с Президентом Беларуси срочно поручить правительствам государств создать рабочую группу для того, чтобы «расчистить все антидемпинговые ограничения, расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговли».

Президент выразил мнение, что эта рабочая группа соберется в ближайшее время.

Он также отметил, что украинская-белорусское сотрудничество не ограничивается исключительно торговлей.

«Действуют совместные украинские-белорусские производства, в частности тракторов «НТЗ» - в городах Николаев и Нежин. И я уверен, что их работа будет восстановлена. Зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш» тоже нужно восстанавливать. Спрос есть. 100 машин Украина может заказывать и надо сегодня дать поручение менеджерам, чтобы поработали. Лифтового оборудования в Вышгороде, троллейбусов «МАЗ» в Днепре, и многих других», - перечислил президент.

Глава государства выразил убеждение, что это сотрудничество взаимовыгодное, ибо семь белорусско-украинских предприятий вошли в реестр крупнейших налогоплательщиков Украины.