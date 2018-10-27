Из-за гибели овец в порту на Одесчине полиция открыла два уголовных дела

В Одесской области следователи полиции открыли два уголовных производства по факту гибели овец в порту Черноморска.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской областию

Происшествие квалифицировали по статье 299 («Жестокое обращение с животными») и статье 251 («Нарушение ветеринарных правил») Уголовного кодекса Украины.

Грузовик с мертвыми и живыми животными отправился в Тульчин Винницкой области, где овец будут утилизировать. Машину сопровождает колонна активистов и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в морском торговом порту в Одесской области почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, де он находился в таможенной зоне.

Позже Госпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Из-за этого зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область