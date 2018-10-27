Представители Николаевщины достойно представили потенциал региона на форуме регионов Украины и Беларуси

Делегация из Николаевской области оказалась самой масштабной и наиболее разносторонне представив потенциал региона во время работы Первого форума регионов Украины и Беларуси, который проходил 25-26 октября в белорусском городе Гомель с участием президентов обеих стран - Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба николаевской областной государственной администрации.

Так, на форуме, основной целью которого было развитие политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами, расширение межрегионального сотрудничества и представление экономического потенциала регионов делегацию от Николаевщины возглавила директор департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации Марина Васильева. Также, в состав делегации вошли представители Николаевского областного совета - первый заместитель председателя облсовета Андрей Кротов и депутаты областного совета Надежда Боднар и Геннадий Рубский, руководитель РТПП Николаевской области Игорь Катвалюк, представители Николаевского горисполкома (директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко), учебных заведений (Николаевский Национальный аграрный университет и Академия детского творчества), бизнеса (сельхозпроизводители ТК «Агрофьюжн», ЗАО «Заря Ингула» и туристическая компания «Лидер Тур») и другие.

Первый день Форума начался с работы 7-го заседания Белорусско-Украинской консультационного Совета делового сотрудничества, во время которого обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Кроме того, члены делегации приняли участие в работе 7-го заседания Белорусско-Украинской консультационного Совета делового сотрудничества, тематической секции украинского-белорусского сотрудничества в области образования и молодежной политики, официальной встречи с руководством Гомельского горисполкома. Во время этих мероприятий и В2В встреч обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества.

«В рамках Форума проходила выставка регионов Украины и Беларуси, на которой было представлено более 100 предприятий из 17 областей Украины. Наша область была представлена ​​выставочной экспозицией «Николаевщина приглашает к сотрудничеству», которая, признаюсь, вызвала активный интерес белорусской стороны. Уверена, через некоторое время мы увидим конкретные результаты договоренностей по сотрудничеству в различных направлениях», - отметила Марина Васильева.

26 октября в заседании Форума приняли участие президент Украины Петр Порошенко и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, которые отметили важность для обеих стран развивать межрегиональное торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области культуры, образования и науки. В своей речи Президент Александр Лукашенко выразил благодарность николаевским врачам за оказанную помощь пассажирам, пострадавшим гражданам Беларуси в ДТП, которое произошло этим летом на Николаевщине.